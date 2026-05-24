試合前のグラウンドで大谷が遭遇したのは…【MLB】ドジャース11ー3ブルワーズ（日本時間24日・ミルウォーキー）ホッコリする光景が広がった。ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地でのブルワーズ戦に出場。2安打1四球1打点の活躍で勝利に貢献した。試合が始まる前、グラウンドで見せた“仕草”にファンが「ガン見してる笑」「愛されてるね」と注目した。敵地での一戦に備え、大谷は外野エリアでキャッチボー