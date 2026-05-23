DIV主催イベント＜DIV Presents「夏の行方FES2026」-閃光花火STAGE-＞が、5月15日（金）HOLIDAY SHINJUKUにて開催された。当日の模様をオフィシャルレポートにてお届けする。◆ライヴ写真＜閃光花火STAGE＞は、次世代を築くネクストカマーたちとの出会いを目的とした特別選出ステージ。総合ポイントで優勝を飾ったバンドには、8月20日にSpotify O-EASTにて開催される＜夏の行方FES2026＞-TOKYO FINAL-への出演権が与えられる。ポイ