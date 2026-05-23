ルーキーイヤー以来の先発転向も…今季5度目の登板も初勝利ならず■DeNA ー ヤクルト（23日・横浜）DeNAの入江大生投手が23日、横浜スタジアムで行われたヤクルト戦に先発。いずれも自己ワーストの1回6失点でKOされた。今季、ルーキーイヤー以来の先発に転向している右腕だが、またしても今季初勝利は遠かった。初回2死を奪うも、内山に右翼線二塁打を浴びると、続くオスナの右前適時打で先制を許した。その後もヤクルト打線の