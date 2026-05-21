機械やシステムを学ぶ高校生が、県内の大学や企業を見学するツアーが5月20日に行われました。この見学ツアーは、徳島工業短期大学と県内でナットの製造などを行っている西精工が、徳島で働く・学ぶことの価値を伝えようと実施しました。この日は、徳島科学技術高校の2年生34人が、西精工に続いて徳島工業短期大学を訪れ、グループに分かれて見学。1918年に作られたT型フォードの乗車体験をしたり、授業で