ディープ・パープルの約2年ぶりとなるニューアルバム『SPLAT!』が、キングレコードより7月3日（金）にリリースとなる。2026年4月に行った日本武道館公演の熱が収まらない中、全世界同時発売となるニューアルバム『SPLAT!』は、ボーカルを務めるイアン・ギランによるコンセプトが核となっており“人類の終焉、あるいはDEEP PURPLEそのものの終焉がテーマだが、それは単純な終末論のイメージではなく物理的存在を超えた変容を描写し