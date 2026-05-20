Official髭男dismが、7月15日に昨春に開催したバンド初のスタジアムツアーの模様を収めたライブ映像作品『OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025』を発売することが発表された。本映像は、全4公演で約25万人を動員したOfficial髭男dism初のスタジアムツアー＜OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025＞より、2025年6月1日開催の日産スタジアムで行われたツアーファイナル公演のライブを完全収録。2025年秋より全国内外で