原油から精製され、様々な製品の原料となる「ナフサ」について、県内の製造業では2割以上が「ナフサ」を使っていて、今後、調達リスクに直面する可能性があることが、民間の信用調査会社の調べで分かりました。帝国データバンク徳島支店によりますと、県内の製造業1006社のうち、2割以上にあたる239社が原油から精製され、様々な製品の原料となる「ナフサ」やその関連商品を使っているということです。業種別にみると、「食