毎日の家事、意外と「やめても困らない」ものがあるかもしれません。アラフォーで夫とふたり暮らしのESSEonlineライター・小林ユリさんは、結婚当初から10年続けた「洗濯物をたたむ習慣」をやめたことで、家事ストレスが減り、暮らしがぐっとラクになったそう。今回は、実際に感じたメリットをレポートします。10年続けた「洗濯物をたたむ」のをやめたきっかけ以前は、「たたむまでが洗濯」だと思っていました。【実際の写真】タオ