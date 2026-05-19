Age Factory、ENTH、Paleduskの3バンドが、合同ツアー＜GOBLIN＞の開催を発表した。本ツアーは、ジャンルもスタイルも異なる3バンドがお互いのツアーやフェスを通して意気投合して始まったという。2回目となる2026年は、東名阪札福5大都市のZeppツアーを開催する。ENTHPaleduskチケットオフィシャル先行を5月31日23時59分まで受け付けているので、ぜひチェックしていただきたい。◾️＜Age Factory x ENTH x Paledusk p