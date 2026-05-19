リビングのテーブルは家族の作業スペースになりがち。いろんなものが広がりやすく、食事の際、その都度片付けるのが大変、と感じる人も多いのでは？夫と2人の子どもと4人暮らしの整理収納アドバイザーで、ESSEベストフレンズ101メンバーの中島陽子さんもそのひとり。しかし「ある工夫」をしたことで、キレイを保てるようになったそう。普段から実践する「食卓を秒でリセットする方法」について詳しく語ります。家族が集まるダイ