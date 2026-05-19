年じゅう手に入りやすく、価格が安定しているジャガイモ。今回、SNSでレシピが人気の料理研究家・まるみキッチンさんに、時短でつくれる「ジャガイモとソーセージのマスタードジャーマンポテト」のレシピを教えてもらいました。常備野菜の代表選手「ジャガイモ」で一品おつまみにもご飯のおかずにもなる、万能副菜。火を止めてから調味料とあえて、もっちり濃厚な味わいに！【写真】ジャガイモの時短調理テク●ジャガイモとソーセ