攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL】 9月26日 発売 価格：1回850円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ 攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL」を、ミニストップ、デイリーヤマザキ、書店、ホビーショップ、一部のドラッグストア、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなどにて9月26日に発売する。価格は1回850円。

本商品は、7月7日より放送開始となるアニメ「攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL」をモチーフとしたハズレなしのキャラクターくじシリーズ「一番くじ」の最新作。

既に賞等級（A賞～H賞、ラストワン賞、ダブルチャンスキャンペーン）とA賞「草薙素子＆フチコマ フィギュア」とラストワン賞「草薙素子＆フチコマ フィギュア ラストワンVer.」の画像が公開されている。なお、各賞等級の景品についての詳細は後日案内される。

□「一番くじ 攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL」

ラインナップ

A賞 草薙素子＆フチコマ フィギュア B賞 ？？？ C賞 ？？？ D賞 ？？？ E賞 ？？？ F賞 ？？？ G賞 ？？？ H賞 ？？？ ラストワン賞 草薙素子＆フチコマ フィギュア ラストワンVer. ダブルチャンスキャンペーン ？？？ 【A賞「草薙素子＆フチコマ フィギュア」】【ラストワン賞「草薙素子＆フチコマ フィギュア ラストワンVer.」】

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