MAZZELが本日5月17日にデビュー3周年を迎え、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で披露した「Only You (From THE FIRST TAKE)」、「Get Up And Dance (From THE FIRST TAKE)」の音源配信をスタートさせた。今回配信された2曲は、ともに2ndアルバム『Banquet』（4月8日リリース）の収録曲をパフォーマンスしたもの。「Only You」は、メンバーのNAOYAがW主演を務めた日本テレビ系10月期ドラマ『セラピーゲーム』のエンディングテー