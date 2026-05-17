MAZZELが本日5月17日にデビュー3周年を迎え、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で披露した「Only You (From THE FIRST TAKE)」、「Get Up And Dance (From THE FIRST TAKE)」の音源配信をスタートさせた。

今回配信された2曲は、ともに2ndアルバム『Banquet』（4月8日リリース）の収録曲をパフォーマンスしたもの。

「Only You」は、メンバーのNAOYAがW主演を務めた日本テレビ系10月期ドラマ『セラピーゲーム』のエンディングテーマとして起用され音楽チャート44冠を獲得した。会えない時間の切なさや、愛ゆえに生まれる不安といった繊細な感情を描いたミディアムバラードで、MAZZEL史上屈指の儚く美しいメロディーが印象的な一曲となっている。今回は「THE FIRST TAKE」のために、スペシャルなピアノアレンジで収録している。

「Get Up And Dance」はアルバムのリード曲であり、USファンクバンドFREEDOMの名曲をサンプリングし、MAZZELならではのスタイルへと昇華したナンバー。スチャダラパーによるカバーでも知られる同曲をベースに、「THE FIRST TAKE」では限定のバンドアレンジで披露。さらに、本パフォーマンスでのみ聴くことができるスペシャルなラップパートを加え、メンバーそれぞれの個性が際立つボーカルアレンジとともに、ライブ感あふれる仕上がりとなっている。

MAZZELは現在、グループ初となる全国アリーナツアー＜MAZZEL 1st Arena Tour 2026 “Shall we hit the Banquet?”＞を開催中だ。4月25日（土）にGLION ARENA KOBEにて開幕し、全9公演がSOLD OUTを記録。その反響を受け、2026年6月6日（土）・7日（日）に国立代々木競技場 第一体育館での追加公演開催も決定している。

■「Get Up And Dance (From THE FIRST TAKE)」

2026年5月17日（日）配信スタート

https://mazzel.lnk.to/GUAD_TFT

■「Only You (From THE FIRST TAKE)」

2026年5月17日（日）配信スタート

https://mazzel.lnk.to/OnlyYou_TFT

◾️2ndアルバム『Banquet』

2026年4月8日（水）リリース

購入：https://Mazzel.lnk.to/Banquet_cd 初回限定盤 通常盤 UNIVERSAL MUSIC STORE盤 MUZEUM盤 ▼先行配信「Get Up And Dance」

URL：https://mazzel.lnk.to/GUAD ▼CD収録内容 ※全形態共通

M1.BANQUET BANG

M2.J.O.K.E.R.

M3.Get Up And Dance

M4.T.O.P

M5.King Kila Game

M6.DANGER

M7.MAKERZ

M8.MAZQUERADE

M9.Interlude ~Back On The Summer Day~

M10.Seaside Story

M11.Our Life Is Always Right

M12.Clover

M13.Only You

M14.The Voice

M15.HERO SUIT -All Members ver.- Bonus Track ○初回限定盤

価格：4,950円（税込）／品番：UMCB-69013

商品内容：CD+DVD+ソロフォトカード8種セットA

＜DVD収録内容＞

・Only You -Music Video-

・Only You -Dance Performance-

・Only You -Music Video Behind The Scenes-

・BANQUET BANG -Music Video-

・BANQUET BANG -Music Video Behind The Scenes-

・Banquet -Photo Shooting Behind The Scenes- ○通常盤・初回プレス

価格：3,300円（税込）／品番：UMCB-69014

商品内容：CD+集合フォトカードA

※通常盤（CD Only）に初回プレス終了後切り替え ○UNIVERSAL MUSIC STORE盤 ※UNIVERSAL MUSIC STORE限定販売

価格：7,700円（税込）／品番：D2CE-21762

商品内容：CD+DVD＋GOODS＋ソロフォトカード8種セットB

＜DVD収録内容＞ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025

・Parade

・Counterattack

・CAME TO DANCE

・DANGER

・K&K

・Seaside Story

・J.O.K.E.R.

・King Kila Game

＜GOODS内容＞

Banquetランチョンマット ○MUZEUM盤 ※[MAZZEL Official Fanclub “MUZEUM”] 会員限定販売

価格：10,450円（税込）／品番：DSKU-15353

商品内容：CD+DVD＋60P Photobook+GOODS＋集合フォトカードB

＜DVD収録内容＞

MAZZEL ROOM #まぜべや特別編 -たっくんも気分ウキウキ！冬の箱根温泉旅行-

＜GOODS内容＞

・MUSIC TOUCH（絵柄全1種）

・アクリルスタンド（絵柄全8種から購入時にメンバーセレクト可能） ▼初回プレス封入特典 ※全形態共通

シリアルナンバー入り応募抽選券

※特典の詳細や、応募に関するその他詳細は後日ご案内いたします。 ▼外付け特典 ※全形態共通

News Release

ICカードステッカー（全8種よりランダム1種）

◾️＜MAZZEL 1st Arena Tour 2026 “Shall we hit the Banquet?”＞ 2026年4月25日（土）OPEN16:00 / START17:00 【兵庫】GLION ARENA KOBE

2026年4月26日（日）OPEN14:00 / START15:00 【兵庫】GLION ARENA KOBE

お問い合わせ先：キョードーインフォメーション 0570-200-888 12:00〜17:00（土日祝休業） 2026年5月5日（火）OPEN17:00 / START18:00 【愛知】日本ガイシホール

2026年5月6日（水）OPEN14:00 / START15:00 【愛知】日本ガイシホール

お問い合わせ先：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（全日12:00〜18:00） 2026年5月13日（水）OPEN18:00 / START19:00 【福岡】マリンメッセ福岡 B館

2026年5月14日（木）OPEN18:00 / START19:00 【福岡】マリンメッセ福岡 B館

お問い合わせ先：キョードー西日本 0570-09-2424（月〜土 11:00〜15:00） 2026年5月22日（金）OPEN18:00 / START19:00 【東京】TOYOTA ARENA TOKYO

2026年5月23日（土）OPEN14:00 / START15:00 【東京】TOYOTA ARENA TOKYO

2026年5月24日（日）OPEN14:00 / START15:00 【東京】TOYOTA ARENA TOKYO

お問い合わせ先：クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669（月・水・金 12:00〜16:00） 【追加公演】2026 年6月6日（土）OPEN18:00 / START19:00 【東京】国立代々木競技場 第一体育館

【追加公演】2026 年6月7日（日）OPEN14:00 / START15:00 【東京】国立代々木競技場 第一体育館

お問い合わせ先:クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669(月・水・金 12:00〜16:00)