SKY-HIが、4月10日に発売したLIVE DVD & Blu-ray『BMSG FES’25』より、最新アルバムおよびEPにも収録されている楽曲『14th Syndrome -remix- feat. RUI (STARGLOW), TAIKI (STARGLOW), KANON (STARGLOW), RYUHEI (BE:FIRST)』のライブ映像を公開した。本楽曲は、4月15日に発売された7作目のオリジナルアルバム『Success Is The Best Revenge -Deluxe Edition-』、および同日配信リリースのEP『Success Is The Best Revenge -M