SIRUPのアジアツアーに出演する各公演のゲストアーティストがそれぞれ発表となった。SIRUPは、先日5月13日に新曲「Not AI」をリリースしたばかりだが、ライブハウスツアー（全16公演）を完売させ、来週に迫ったホールツアー2公演も即完売させるなど、ライブでの勢いもとどまることを知らない。そんな勢いをそのままに6月より開催するアジアツアー＜SIRUP ASIA TOUR 2026 “TURN THE PAGE IN ASIA”＞のゲストアーティストが今回発