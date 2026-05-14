8組中7組が中高・専門学校の同級生コンビ！中でも要注目はメディア露出がまだ少ない「リニア」!!結成16年以上のベテラン漫才師が長尺の6分間で競う漫才トーナメント『THE SECOND』が今年も開催！4回目を迎える今大会の楽しみ方を聞いてみた！【写真】『THE SECOND』ファイナル出場の8組ほか＊＊＊【同級生コンビ多数！熟成芸の闘い!!】ベテラン芸人がしのぎを削る漫才の大会『THE SECOND〜漫才トーナメント〜』が今年も