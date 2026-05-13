Image:ankerjapan.com こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。楽天市場では、5月16日（土）1時59分まで複数ショップでの買い回りで還元ポイントがアップする｢お買い物マラソン｣が開催中です。本日2026年5月13日は、コンパクトボディに最大40時間再生とIP68完全防塵・防水のタフさを備えた、Anker（アンカー）の新作ポータブルスピーカー「Soundcore Bo