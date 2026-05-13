【写真】TWICEジョンヨンが東京の街に妖精のように登場！【写真】ジヒョとのスペインでの2ショット TWICEのJEONGYEON（ジョンヨン）が、Instagramを更新。日本の路上で何かの撮影を行った際のオフショットを公開した。 ■TWICEジョンヨン、日本で爽やかなサマールック撮影 ジョンヨンは15枚の写真をアップ。1枚目は儚げな美しさが光るショットで、背後には日本語の看板が見える。3枚目のメイク直しをしているショット