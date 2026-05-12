Image: Kickstarter チェコにて2013年に創設された楽器メーカーBastl Instrumentsが、「Bastl Kalimba」なるガジェット楽器を発表しました。名前が示すようにカリンバをモチーフにしており、細い金属のタッチポイントに触れながら演奏する電子楽器です。豊富なパラメーターで音作りの幅は広い Image: Kickstarter