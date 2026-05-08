ふるさと納税の返礼品といえば、お肉や海鮮、地域の特産品などを思い浮かべる方が多いでしょう。しかし今、北海道森町が発表したある返礼品が異例の取り組みとして注目を集めています。それは、町内で新たに認定された新種さくらの命名権（ネーミングライツ）。 寄附金額はなんと1億円！なぜこれほどまでに高額なのか。そして、なぜ桜の命名権を返礼品にしたのか。そこには、ただ話題を集めるだけではない、美しい地域資