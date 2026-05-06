中谷潤人に3-0判定勝ちボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）を現役世界王者が絶賛した。2日、東京ドームで元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）に3-0で判定勝ち。世界に示した類まれなる能力が脚光を浴びている。権威ある米専門誌「ザ・リング」のポッドキャスト番組「インサイド・リング・ショー」公式Xは日本時間6日、最新エピソードの映像を公開。出演したWBO世界ウェルター級王者デビン・