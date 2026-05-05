映画『プラダを着た悪魔２』に登場する“AI生成風”の風刺画像が、実は人間のアーティストによって制作されていたことがわかった。生成AIの使用をめぐる議論が映画業界でも広がるなか、あえてアーティストに依頼して作られた一枚として注目を集めている。 劇中では、ファッション誌「ランウェイ」が掲載したある記事をきっかけに炎上騒ぎが発生。編集長ミランダ・プリーストリー（メリル・ストリー