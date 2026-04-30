“迫力エアロ仕様”が登場へユーザーの期待高まる2026年3月30日、エアロパーツメーカーのKUHL JAPANは日産の新型エルグランド向けに開発を進めているエアロパーツ第2弾のイメージを公式サイトで公開しました。 新たなデザインの方向性が示されたことで注目が集まり、ユーザーからの反響も広がっています。【画像】超カッコいい！ これが日産「新型エルグランド」“迫力エアロ仕様”です！ 画像で見る（87枚）エルグランドは1