熊本市動植物園は、リニューアル工事に伴い観覧が休止されているエリアの一部が、4月29日から期間限定で解放され、さっそく多くの家族連れで賑わっています。 【写真を見る】「キリンが見たい」ファンの声に熊本市動植物園が神対応！リニューアル工事の予定を曲げてまで実現した“期間限定公開”少し大きくなったキリンの心夏に「久しぶりだなぁ」 記者「観覧が休止されていた一部エリアの開放が、今日から始ま