キタンクラブより、「ちいかわ 雲の上でおやすみライト」が、2026年4月30日（木）から全国のカプセルトイ売場にて順次発売される。＞＞＞ちいかわ 雲の上でおやすみライトをチェック！（写真7点）『ちいかわ』はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。グッ