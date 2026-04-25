新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、アニメチャンネルにて放送中の2026年１月クールの新作アニメと継続新作アニメを対象に、初回放送から最終話までの約３ヶ月間の視聴データを独自に集計。リアルタイム放送、およびオンデマンド配信から算出した「再生数ランキング」「コメント数ランキング」各ランキングの上位５作品を発表した。■「再生数ランキング」第１位：TVアニメ『呪術廻戦』第３期「死滅回游 前編」 第２位：『