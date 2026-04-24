まず結論！ プロがお答えします Q. 修繕積立金の値上げは「損」なんですか？ A. いいえ、損ではありません。 むしろ、皆様の「資産価値（将来の売却価格）」を守るために必要なポジティブな投資です。 実は、値上げの多くは管理会社の勝手な都合ではなく、「あらかじめ決まっていた計画」や「社会情勢の変化」によるものです。 適切な値上げが行われないマンションの方が、将来ボロボロになり、いざ売却しようとした時