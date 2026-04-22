アパレルブランド〈CONVERSE TOKYO〉と女性創作集団〈CLAMP〉の8作品にわたるコラボプロジェクトが展開されてきたが、ラストを飾る『カードキャプターさくら』とのコレクションが、2026年4月24日（金）より順次発売される。＞＞＞コラボアイテムをチェック！（写真24点）本プロジェクトでは、CLAMPが手がけてきた8作品を起点に、物語性とファッションが交差する特別なコレクションを発売してきた。そして本プロジェクトのラストを