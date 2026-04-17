昨年度、大分県内の企業倒産件数は77件と4年連続で増加し、大型倒産の発生により負債総額は145億円と前年の2倍になりました。 民間の信用調査会社・東京商工リサーチによりますと、昨年度大分県内で発生した企業倒産は77件でした。 件数は4年連続の増加で過去15年で最多となりました。 宿泊施設やパチンコ店の運営会社など負債額10億円以上の大型倒産が3年ぶりに3件発生し、負債総額は前の年度の2倍以上となる145億4600万