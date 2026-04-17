大分県別府市のホテルで、宿泊予定者に予約キャンセルを装ったフィッシングメールが相次いで送られていたことがわかりました。 【写真を見る】別府市ホテル予約キャンセルのフィッシングメール相次ぐ大分 フィッシングメールの被害を受けたのは、別府市「ホテル白菊」です。今月10日、複数の予約客から「予約をキャンセルした。キャンセル料を支払ってほしいという英語のメールが届いた」と問い合わ