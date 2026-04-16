ガンバ大阪は現地４月15日、アジア・チャンピオンズリーグ２（ACL２）準決勝の第２戦で、バンコク・ユナイテッド（タイ）と敵地で対戦。８日に行なわれたホームでの第１戦を０−１で落としていたなか、３−０で勝利し、２戦合計３−１でファイナル進出を決めた。この一戦でチームを勢いづかせる先制点を挙げたのが、山下諒也だ。19分、デニス・ヒュメットのシュートのこぼれ球に素早く反応。右足ダイレクトで押し込んだ。28