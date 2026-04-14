【月刊 コロコロコミック 5月号】 4月15日 発売 価格：770円 【拡大画像へ】 小学館は、4月15日に発売予定の「月刊コロコロコミック 5月号」の「『デュエル・マスターズ』特別版表紙Ver.」を同日発売する。表紙以外の記事・付録・マンガの掲載内容は、通常版の「コロコロ5月号」と同内容となる。 特別版表紙は「デュエル・マスターズ」25周年を記念するもので、松