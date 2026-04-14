胃がんの発症と深く関わるピロリ菌。大分大学の山岡吉生教授はピロリ菌の世界的な権威として知られています。胃がん撲滅を目指す山岡教授を取材しました。 【写真を見る】「胃がんはなくなる」世界的権威・山岡吉生教授が挑む“ピロリ菌撲滅”への研究最前線 ピロリ菌と日本の現状 ピロリ菌とは胃のなかに生息する細菌で、胃がんの多くはピロリ菌の感染が関与していると考えられています。 日本の胃がんの罹患率は世界で2位と