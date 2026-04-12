人気キャラクター『ちいかわ』のDAISO限定デザインのステーショナリーやポーチなど全28アイテムが、全国のDAISO店舗で2026年4月14日（火）から順次発売される。ダイソーネットストアでも4月中に取り扱い開始予定だ。『ちいかわ』はイラストレーター・ナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハー