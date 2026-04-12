【ちいかわ】DAISOで限定デザインのステーショナリーやポーチなど全28アイテム展開！
人気キャラクター『ちいかわ』のDAISO限定デザインのステーショナリーやポーチなど全28アイテムが、全国のDAISO店舗で2026年4月14日（火）から順次発売される。ダイソーネットストアでも4月中に取り扱い開始予定だ。
『ちいかわ』はイラストレーター・ナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』が8巻まで発売中。また、2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。2026年7月24日より『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が公開予定だ。
そんなイラストレーター・ナガノ氏が描く漫画作品から誕生し、SNSを中心に絶大な人気を誇る『ちいかわ』。DAISO限定デザインは、パステルカラーを基調に、キャラクターたちの日常を可愛らしく描いたコレクションだ。
シールや消しゴムなどの文具、アクリルキーホルダーや缶バッジ、チャック袋やおかずカップなど日常生活のさまざまなシーンで使えるアイテムが展開される。
子どもから大人まで、幅広い世代の『ちいかわ』ファンがわくわくを感じられるアイテムシリーズ、ぜひチェックしてほしい。
＞＞＞『ちいかわ』DAISOアイテムをチェック！（写真5点）
（C）nagano
『ちいかわ』はイラストレーター・ナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』が8巻まで発売中。また、2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。2026年7月24日より『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が公開予定だ。
シールや消しゴムなどの文具、アクリルキーホルダーや缶バッジ、チャック袋やおかずカップなど日常生活のさまざまなシーンで使えるアイテムが展開される。
子どもから大人まで、幅広い世代の『ちいかわ』ファンがわくわくを感じられるアイテムシリーズ、ぜひチェックしてほしい。
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