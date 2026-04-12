「商店街を徒歩」だけじゃない難しさ「なんとかなりませんか？」 【ヤバ…！】これが想像以上に難しい「稲田堤⇔京王稲田堤」の乗り換えです（地図／写真）この文言とともに、離れた2駅間の地図の画像を添付したXの投稿が話題になっています。「稲田堤」駅と「京王稲田堤」駅が、乗換駅にもかかわらずあまりにも離れていることに、様々な意見が集まっています。稲田堤はJR南武線、京王稲田堤は京王相模原線の駅です。いずれも