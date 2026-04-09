大分市佐賀関の大規模火災の被災者を支援するため、コープおおいたが全国の組合員から寄せらせた8600万円あまりの義援金を県に贈りました。 去年11月、大分市佐賀関地区で発生した大規模火災を受けて、コープおおいたでは県内や全国の生協を通じて義援金を募っていました。青木博範理事長と日本生活協同組合連合会の新井ちとせ会長が県庁を訪れ、全国の組合員から寄せられたおよそ8600万円の義援金の目録を佐藤知事に