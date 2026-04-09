江崎グリコの「幼児のみもの」が『パウ・パトロール』と初めてコラボレーションした、「まいにち成長するきみを パウっと応援キャンペーン」が2026年4月13日（月）より開催される。＞＞＞オリジナルリュックやコラボパッケージをチェック！（写真7点）スピンマスター制作で世界中の子どもたちに愛されている大人気アニメ『パウ・パトロール』は、10歳のリーダー・ケントと個性豊かな子犬たちが日常のトラブルを解決しながら活躍す