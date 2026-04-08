UlanziのMagSafe対応スマホ撮影アクセサリー新製品、コンパクトスマホ四脚の「MT71」とマグネット式自撮りライト「LM23」をレビューにてご紹介します。2製品を組み合わせると強力なスマホ撮影ツールになるので、是非併せてご覧ください。両面マグネットで拡張性が高いスマホ四脚MT71は、収納時には17cm、重量118gとコンパクトに持ち運べて、自撮り棒としても使えるスマホ四脚。マグネットリングでMagSafe対応スマホを吸着する仕組