徐々に調子を上げている三笘はブライトンに残るのだろうか(C)Getty Imagesサッカープレミアリーグは今週末より再開する。残り7節となるシーズン終盤の戦いとともに、来季以降に向けた選手の去就などにも関心が向けられている。米メディア『The Athletic』が現地時間4月6日、ブライトンの主力選手の契約状況を論じる特集記事を配信した。その中では、クラブとの契約が来季までとなっている三笘薫についても同メディアが見解を示