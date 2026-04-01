事業開発×マーケティングで「メルカリShops」の成長を牽引 ――まずキャリアからお聞きします。中村さんは2025年7月、約14年にわたって活躍されたGoogleを離れ、メルカリに入社しました。新たな一歩を踏み出そうと思ったきっかけは何ですか。 「これまでの延長線上で仕事をしている。新しいことにチャレンジしたい」という危機感を抱いたことがきっかけです。 Googleでは、在籍期間のほとんどをYouTube担当