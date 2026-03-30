大分市を中心に近隣自治体が連携し、持続的な発展を目指す「大分都市広域圏」に新たに佐伯市が加わり、締結式が行われました。 【写真を見る】「大分都市広域圏」に佐伯市が加入経済成長、住民サービス向上へ 大分市役所で行われた式では、大分市の足立市長と、佐伯市の冨高市長が連携協約書に署名しました。 「大分都市広域圏」は、人口減少が進む中で地域の活力を維持しようと、中心都市と近隣自治体が連携して経済成