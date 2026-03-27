新生活に向けて暮らしを整えたいけど、ものを捨てるのは苦手な人も多いのでは？暮らし系の本を多く手がける編集者の一田憲子さんも「じつは捨てたり片付けたりするのが苦手」なのだそう。そんな一田さんが実践する「捨てスタイル」について伺いました。ため込んだ本の重みで、押し入れの底が抜けた「かつては居間の押し入れの中に、読み終えた本をため込んでいました。よほどの重さになっていたのでしょうね。ある日、押し入れの