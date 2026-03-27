ⓒ原泰久／集英社ⓒ2026映画「キングダム」製作委員会 最新作『キングダム 魂の決戦』（主演：山崎賢人）が7月17日に公開。大将軍を目指す主人公・信のライバル的存在の蒙恬役に志尊淳、王賁役に神尾楓珠が決定した。桓騎役・坂口憲二をはじめ、谷田歩、坂東彌十郎、橋本さとしらが演じる秦国屈指の将が集結。さらに秦国が絶体絶命の危機を脱するための鍵を握る交渉人・蔡沢には笹野高史。計7名の新キ