作家の竹田恒泰さんが2026年3月24日、現役自衛官による中国大使館への不法侵入事件をめぐり、自身の講演会の影響だとする批判の声が上がっているとして、Xで反論した。「日本政府の誤った政策がもたらした悪影響」駐日中国大使館は同日、Xで「自衛隊の現役幹部」を自称する人物が大使館内に不法侵入し、「中国外交官を殺害する」と脅迫したと伝えた。この人物は「自身の行為が違法であることを認め、いわゆる『神がみに代わって』