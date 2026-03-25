ニデックの会計不正についての調査報告書が、第三者委員会から発表された。この報告書の内容を、「ニデック永守代表の落日」（文藝春秋2026年1月号）を執筆したジャーナリストの井上久男氏が解説する。【画像】「特命監査部長A氏」から報告を受けていたニデック創業者・永守重信氏表沙汰にされない“裏の監査”を担っていたとされる「特命監査部長A氏」とは何者だったのか。◆◆◆「特命監査部長」が誕生した理由第三者委員