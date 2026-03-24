24日、参議院予算委員会で公聴会が開かれ、エネルギー専門家の公述人として、松尾豪・エネルギー経済社会研究所代表が出席。日本維新の会の串田誠一議員が中東情勢の推移によっては「計画停電もあり得るか」などと質問した。【映像】「計画停電もあり得る？」専門家の回答（実際の様子）串田議員は「最終的には節約促進も重要」とする松尾氏に対し、「昨今（気温が）40℃というような状況もあって、エアコンなくしては生活でき