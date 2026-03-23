米記者は「彼はあえて課題に目を向けている」という向上心にも脱帽した(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間3月18日、ジャイアンツとのオープン戦で先発登板し、今季初めて実戦マウンドを踏んだ。この日、大谷はジャイアンツ打線を相手に4回1/3を1安打無失点に抑えている。【動画】OP戦登板で出た160キロ！大谷翔平が三振を奪うシーンをチェック開幕からの「二刀流」出場に向け、投手でも順調な仕上がりを見せている