三重県亀山市の新名神高速道路で６人が死亡した多重事故で、追突した大型トラックの運転手（５４）（広島県安芸高田市）が三重県警の調べに対し、「前をよく見ていなかった」と供述していることが２２日、捜査関係者への取材でわかった。事故は２０日未明に発生。運転手のトラックがトンネル出口付近で渋滞中の乗用車に追突した。乗用車は原形をとどめないほど損傷しており、県警は運転手が前方不注意のまま、十分に減速せず突